Ford Mustang Mach-E, consegnato il primo esemplare in Italia

Mustang Mach-E, la muscle car full electric di Ford, inizia a riscuotere i primi successi di pubblico, con oltre 10.000 utenti che hanno chiesto di restare informati sulla Mustang Mach-E in vista del lancio e 300 che hanno sottoscritto un contratto prima ancora che l'auto fosse disponibile presso i FordPartner.

Nei giorni scorsi, il Gruppovis, FordPartner che da 60 anni è il punto di riferimento per i clienti nelle aree Alto Milanese e Sempione e nella provincia di Varese, ha consegnato la prima Mustang Mach-E "italiana".

Cristian Cavicchiolo, il primo cliente italiano a realizzare il sogno di guidare sulle strade della penisola la Mustang Mach-E, ha ricevuto le chiavi del primo suv elettrico Ford dal titolare del Gruppovis, Filippo Ruggerone, alla presenza di Alessandro Rocco, Area Manager Ford Italia.

Cristian, che condivide con Mustang Mach-E l'approccio dinamico e sportivo, è un amante della bici, dello sport e dell'ambiente e, anche per questo, ha scelto di acquistare la muscle car full-electric, un esempio dell'impegno di Ford di offrire una gamma di prodotti, servizi e un processo produttivo completamente sostenibile, grazie a soluzioni innovative e a impatto zero.

Mustang Mach-E è configurabile in due versioni: una a trazione posteriore, con una dotazione di serie che include un sistema di infotainment e connettività di ultima generazione e il Ford Co-Pilot con le principali tecnologie di assistenza alla guida; l'altra a trazione integrale che aggiunge i cerchi da 19'', le pinze freno rosse e gli inserti della plancia in carbon look.

Il pacco batterie agli ioni di litio montato sul primo suv elettrico dell'Ovale Blu offre due livelli di potenza abbinati sia alla trazione posteriore, sia a quella integrale: da 75,7 kWh e con extended range da 98,8 kWh che garantisce un'autonomia massima fino a 610 km secondo il protocollo WLTP.

Mustang Mach-E è la prima auto acquistabile online sulla piattaforma e-commerce Market Place dedicata, segnando un'ulteriore evoluzione nell'esperienza di acquisto verso un rapporto always-on con il cliente.