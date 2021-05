F1: Grosjean guiderà una Mercedes a fine giugno in Francia

A sette mesi dall'incidente in Bahrain che nel 2020 lo ha costretto al ritiro, Romain Grosjean tornerà al volante di una monoposto di Formula 1 per un test privato con la Mercedes, a fine giugno, in Francia. "Non vedo l'ora di risalire su una vettura di F1! Sarà un'opportunità speciale per me, guidare una Mercedes campione del mondo, un'esperienza unica - ha detto Grosjean in una dichiarazione diffusa dalla Mercedes - Sono molto grato alla scuderia ed a Toto" Wolff, il direttore della squadra che gli aveva promesso questo test, dopo che il pilota aveva espresso il desiderio di non chiudere la carriera con l'incidente.

Il 35enne franco-svizzero guiderà la Mercedes il 27 giugno, per alcuni "giri dimostrativi" prima del Gran Premio di Francia.

Poi il 29 giugno per i test privati ancora sul circuito del Paul Ricard a Castellet (sud). Sarà al volante della monoposto Mercedes 2019. Il 29 novembre, durante il Gran Premio del Bahrain, Romain Grosjean riuscì a scendere dalla sua vettura in fiamme, dopo aver urtato le barriere di sicurezza a oltre 190 km/h. Riportò ustioni alle mani, una distorsione alla caviglia sinistra e contusioni.