Rolls Royce, una Cullinan 'gothic' solo per Drake

Una Rolls Royce Cullinan tutta per Drake, ma in stile 'gothic'. Il facoltoso rapper e produttore discografico canadese ha recentemente acquistato un modello Cullinan della casa automobilistica britannica, al quale ha però deciso di apportare tutta una serie di modifiche che hanno reso la sua auto un modello unico.



Per personalizzare la sua Cullinan, Drake ha chiesto la collaborazione Chrome Hearts, un marchio di lusso noto per la sua estetica e con un debole per stile gotico. Per cominciare dall'esterno, il lussuoso SUV britannico è stato dotato di una griglia anteriore unica e di croci gotiche nere al posto del tradizionale Spirit of Ecstasy che svetta tradizionalmente sopra il cofano di ogni Rolls Royce. I cerchi recano il logo Chrome Hearts e alcune scritte in perfetto stile rapper, forse decisamente meno Rolls Royce, sui bordi. L'auto è stata abbassata in modo significativo, ma le modifiche apportate alla Rolls Royce di Drake sono particolarmente evidenti una volta saliti a bordo, dove la maggior parte delle superfici interne è stata rivestita in pelle nera su misura con ricami e motivi complessi.

Il risultato finale ottenuto è stato considerato così speciale da meritarsi l'esposizione presso l'Institute of Contemporary Art Museum di Miami fino al 15 maggio. Questa Cullinan fa parte di una più ampia collaborazione tra Drake e Chrome Hearts.