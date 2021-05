Ferrari: utile netto +24%, posticipati di un anno target 2022

La Ferrari ha chiuso il primo trimestre 2021 con un utile netto di 206 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo del 2020. I ricavi sono aumentati dell'8% a 1,011 miliardi, sono state consegnate in totale 2.771 auto, in lieve aumento (+1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il portafoglio ordini alla fine del trimestre è "a livelli record".

Le consegne totali sono 2.771, in lieve aumento rispetto all'anno precedente. I ricavi netti sono pari a 1.011 milioni, in crescita dell'8,5%. "Questa forte partenza d'anno è promettente per il resto del 2021, testimonia la resilienza del nostro modello di business e lo straordinario lavoro delle donne e degli uomini della Ferrari. Guardando al futuro, ci aspettiamo che l'approccio prudenziale adottato nel 2020, e che continua nel 2021, nel modificare i nostri investimenti in risposta all'emergenza da Covid-19 posticiperà di un anno il raggiungimento della nostra guidance 2022" commenta John Elkann, presidente e amministratore delegato della casa di Maranello.

"Tuttavia, la robustezza del nostro portafoglio ordini e i nuovi eccezionali modelli che lanceremo negli anni a venire forniscono una base solida sulla quale costruire le nostre future ambizioni", aggiunge Elkann. La Ferrari ha fiducia nella possibilità di raggiungere il limite superiore dei target 2021, con ricavi pari a circa 4,3 miliardi, "a condizione che l'operatività non sia impattata da ulteriori restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19". La previsione è di ricavi pari a circa 4,3 miliardi, ebitda adjusted fra 1,4 e 1,5 miliardi, ebit adjusted tra 0,97 e 1,02 miliardi, free cash flow industriale di circa 350 milioni.

Elkann, prosegue nostra strategia elettrificazione

"Stiamo continuando a realizzare la nostra strategia di elettrificazione in modo molto disciplinato. Un'enorme opportunità per creare un'esperienza unica per i nostri clienti. Siamo molto entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica che sveleremo nel 2025. Le tecnologie sono, come sempre, guidate dal know-how che stiamo applicando negli sport motoristici dove ci siamo sviluppati, soprattutto in Formula 1". Lo ha affermato il presidente e amministratore delegato John Elkann aprendo la conference call con gli analisti finanziari. Elkann ha ricordato che il suv Purosangue arriverà nel 2022, la prima Ferrari full electric nel 2025. "Domani è un grande giorno" perché ci sarà la presentazione digitale della nuova versione speciale V12 Ferrari, ha aggiunto.