Intelligenza artificiale batte l'irriverenza naturale uno a zero, aggiungendo anche un po' di humor. E' quanto è accaduto ad un utente della Stella a Tre Punte che, ormai avvezzo ad utilizzare il sistema di controllo e assistenza vocale intelligente Linguatronic, ha pensato di chiedere alla propria auto - con la rituale frase di accesso 'Hey Mercedes' - cosa ne pensasse delle rivali Tesla.

Come riporta @benzenthusiastofficial che ha ricevuto da un utente di TikTok (@ kevinpr_03) il divertente filmato (che è visibile al link https://www.tiktok.com/@benzenthusiastofficial/video/69563199389 27774982?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender _web_id=6951463948076926470) l'auto ha risposto con tono rilassato ma autorevole dicendo "lo stesso che pensi tu.

Altrimenti non saresti seduto qui".

Ora si tratta di distinguere se il sistema Linguatronic è stato predisposto per dare risposto politicamente corrette oppure l'intelligenza artificiale è davvero in grado di elaborare ragionamenti complessi, tenendo conto anche di variabili come quelle definite 'educazione' e 'umorismo'.