Tim Allen, la passione per le auto: Mustang, Camaro e Tesla

L'attore di serie TV e telefilm, Tim Allen, apre le porte del suo garage e non nasconde la sua eclettica collezione di muscle car, supercar e classic car sistemate in una ex tipografia nel sud della California.

In un video l'attore ha raccontato in primis il suo 'debole' per le Ford: nella collezione troviamo un Bronco del 1972 che Allen ha regalato a sua moglie. L'attore ha anche una rara RS200 Gruppo B speciale di omologazione rally, una Shelby Cobra, Mustang GT350 vintage e moderne, e una Ford GT moderna.Passando alla General Motors, un altro pezzo forte è la Chevrolet Impala SS del 1996 con il LT5 V-8 di una Corvette ZR-1 C4. Allen ha anche una Camaro restomod del 1968 e una Nova modificata.

Le auto sportive europee includono una Jaguar E-Type, una Volvo P1800 e una Ferrari 330 GTC, che Allen ha detto che deve essere guidata spesso per mantenerla al top della forma (prestate attenzione, proprietari di Ferrari), così come diverse prime Porsche. Nella lunga lista non poteva mancare una Tesla Model 3 con la quale però l'attore ammette di avere un "rapporto di amore/odio".