Ford Capri, quel modello unico per Henry Ford II

Una Ford Capri su misura, ma solamente per Henry Ford II. Non solo Mustang e F-150 hanno fatto la storia del marchio americano, ma anche esemplari rari come per esempio una Capri, costruita nel 1981, proprio per il nipote di Henry Ford, già presidente della compagnia 'di famiglia' dal 1945 al 1979.

L'auto in questione è quella allestita esclusivamente per Ford II, per attraversare l'Europa ogni volta che vi si trovava in visita. Pensata per inserirsi nel mercato europeo con una sorta di Mustang ma adattata per il vecchio continente, la Capri era un'auto dal DNA americano ma con un tocco di stile europeo.

Alla fine del 1981, l'ammiraglia iniziò ad uscire fuori dalla catena di montaggio, completa del suo nuovissimo V6 da 158 cavalli 2,8 litri.

Nello stabilimento di assemblaggio di Ford a Colonia, in Germania, i lavoratori si assicurarono che l'esemplare pensato per Henry II lasciasse la fabbrica dopo controlli di qualità extra e uno strato in più della sua vernice bicolore Graphite Grey e Silver. L'auto fu poi spedita al Dunton Technical Center di Ford dove subì ulteriori modifiche per assicurarsi che fosse adatta ad un Ford. La vettura è stata equipaggiata con il cambio automatico a 3 marce della generazione Mustang dell'epoca, al posto del cambio manuale a 4 marce in uso alla Capri. Sul fronte del design, il team Ford ha creato poi sedili in pelle personalizzati e particolari per tutto l'abitacolo.

Altra modifica pare essere stata anche quella del sedile del conducente, leggermente più ampio rispetto al normale, per accogliere la stazza di Ford. L'auto fu consegnata alla residenza di campagna della famiglia nel Buckinghamshire, a circa un'ora di auto a nord-ovest di Londra, dove divenne l'auto in uso quotidiano di Henry fino al 1983, quando tornò negli Stati Uniti. La Capri è stata poi acquistata e guidata nel corso degli anni da diversi proprietari che hanno accumulato un totale di 68.958 miglia su strada, delle quali 6.800 negli ultimi tre decenni. La Capri di Ford è offerta ora vendita da una casa d'aste del Regno Unito, con un prezzo stimato tra le 34 e le 49 mila sterline.



Guarda le fotoFord Capri