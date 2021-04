Due cani lungo l'A1, salvati dalla polizia stradale

Rocambolesco intervento della polizia stradale di Terni, nel tratto autostradale umbro dell' A1, per recuperare due pastori tedeschi che stavano rallentando pericolosamente la circolazione. Gli operatori - spiega la questura - hanno cercato sin da subito di tranquillizzare i due animali, che però si sono allontanati velocemente sulla corsia d'emergenza, in direzione del casello autostradale di Attigliano.

Proprio in prossimità dell'uscita è stata predisposta una vera e propria operazione in sicurezza, durante la quale la pattuglia, operando come una "safety car", ha fatto da scudo tra i cani e le auto che sopraggiungevano. Anche grazie al coordinamento degli operatori della sala operativa del Centro operativo polizia stradale, è stato possibile mantenere e garantire la sicurezza del tratto autostradale. Gli operatori della Stradale sono infine riusciti ad avvicinare e a tranquillizzare i due pastori tedeschi con del cibo, affidandoli poi al personale competente.