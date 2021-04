Lamborghini, riapre il 3/5 museo Mudetec

Riapre le sue porte al pubblico, da lunedì 3 maggio, il Mudetec il Museo di Automobili Lamborghini a Sant'Agata Bolognese. Lo fa - dopo la chiusura imposta dalle restrizioni legate all'emergenza coronavirus - con una mostra intitolata 'Future is our legacy' pensata per una casa "che ha lo sguardo costantemente rivolto al futuro, anticipando i tempi, senza mai dimenticare e celebrare il proprio passato". La kermesse, spiega la stessa Lamborghini, coincide con due appuntamenti di spicco: il ventennale del Mudetec e il 50/o anniversario della Lamborghini Countach.

La mostra - suddivisa su due piani - vede dipanarsi, al piano terra il un percorso alla scoperta dei modelli nati tra gli anni '60 e i '90, dalla Miura alla Diablo, per poi fare un salto nel design futuristico di due recenti modelli , l'Essenza SCV12 e la Vision GT. Protagonista del primo piano è il Countach, , modello, usato in decine di film internazionali, che ha permesso alla Lamborghini di entrare nella storia dell'auto.

A partire dal 3 maggio, il museo sarà aperto tutti i giorni.

In virtù delle attuali disposizioni governative di contenimento alla pandemia, gli ingressi sono contingentati per un massimo di 12 visitatori ogni mezz'ora e l'uso della mascherina è obbligatorio.