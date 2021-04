Traffico: raffica di multe e sequestri in 4 giorni a Catania

E' di 140 verbali per infrazioni alle norme del Codice della Strada, 37 sequestri di veicoli per scopertura assicurativa e 41 fermi amministrativi di motoveicoli per guida senza casco il bilancio a Catania di quattro giorni di controlli della Polizia Municipale. In totale sono stati controllati 300 veicoli. Le infrazioni contestate con maggiore frequenza sono state l'assenza di copertura assicurativa obbligatoria, la guida di ciclomotori o motocicli senza casco protettivo, l'omessa revisione periodica del veicolo, la guida senza patente e il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida. In 14 casi si è reso necessario l'intervento dei motociclisti perché altrettanti utenti della strada avevano ignorato l'invito degli agenti operanti di arrestare la marcia del proprio veicolo per sottoporsi al controllo. Dopo essere stati raggiunti dai centauri, hanno ricevuto un verbale aggiuntivo di 85 euro con decurtazione di 3 punti dalla patente. Sul fronte del contrasto della sosta selvaggia, con la collaborazione dei carri attrezzi della Sostare, è stata effettuata la rimozione di un centinaio di autoveicoli.