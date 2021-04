Incidente Tesla in Texas, Autopilot non era in funzione

I dati recuperati finora mostrano che l'Autopilot non era in funzione e che il proprietario della vettura non aveva acquistato l'opzione 'Full Self-Driving'. Lo twitta Elon Musk in merito all'incidente di una Tesla in Texas nel quale sono morte due persone. Musk respinge così le critiche a Tesla e alla sua tecnologia, ritenuta inizialmente responsabile dell'incidente.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!



Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.