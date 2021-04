Suzuki, al via campagna Service Tasso Zero

Nuova iniziativa firmata Suzuki per una migliore manutenzione dell'auto. La casa di Hamamatsu ha infatti studiato, in collaborazione con Agos, la campagna 'Service Tasso Zero', che consente ai clienti Suzuki di recarsi presso la rete dei concessionari e dei centri di assistenza ufficiali convenzionati con Agos, per poter eseguire gli interventi post vendita e di saldare l'importo sottoscrivendo un finanziamento dedicato a condizioni agevolate. In pratica, sarà sufficiente recarsi presso le officine della rete Suzuki entro il prossimo 31 maggio per effettuare controlli, riparazioni o tagliandi oppure per acquistare pneumatici o accessori, per usufruire di un'alternativa pratica e vantaggiosa al saldo immediato. Il cliente potrà aderire alla campagna 'Service Tasso Zero', saldando l'importo in rate mensili. L'iniziativa riguarda anche i servizi post vendita, come i contratti di estensione di garanzia o i pacchetti di manutenzione programmata, che possono essere sottoscritti dilazionando il pagamento. Il finanziamento pensato da Suzuki Finance, in collaborazione con Agos, può essere attivato, con costi azzerati e senza anticipo (TAN 0,0% - TAEG 0,0%), per qualsiasi cifra compresa tra i 200 e i 1500 Euro, IVA inclusa. Il cliente deciderà poi in quale dilazione, da 6 a 10 rate mensili, potrà saldare l'importo finanziato.