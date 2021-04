Viabilità: Anas, lavori sul raccordo Siena-Firenze

A partire da mercoledì 7 aprile saranno eseguiti alcuni interventi di messa in sicurezza delle alberatura lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze, in corrispondenza dello svincolo di San Donato (dal km 39,380 al km 35,330).

Per consentire lo svolgimento delle attività, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di San Donato sarà provvisoriamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Siena. Il completamento è previsto entro il 20 aprile. E' quanto annunciato da Anas in una nota.

Inoltre, dalle 22 alle 6 di questa notte, il raccordo Siena-Firenze sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di San Casciano Sud e Impruneta per consentire il ripristino della pavimentazione nel tratto attualmente utilizzato per lo scambio di carreggiata. Sarà quindi chiuso lo svincolo di San Casciano Nord.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.