Shelby Cobra MKIII R, sotto al cofano c'è 'Godzilla'

Una replica di Shelby Cobra in formato 'Godzilla'. La vettura è quella creata a immagine e somiglianza della V8 427 a suo tempo pensata e realizzata dal leggendario Carroll Shelby, da Superperformance, produttore di alcuni dei più quotati 'Cobra kit' in circolazione e che ha deciso di inserire un motore 7.3l Ford Godzilla V8 all'interno di uno dei suoi modelli Superformance MKIII R. Il motore V8 Godzilla è stato progettato in origine per essere utilizzato sui pick-up di 'grossa taglia' e produce 430 cavalli. Le caratteristiche del motore danno però ampio margine di miglioramento della potenza, una volta messo a disposizione di qualcuno che sa dove mettere le mani all'interno del propulsore, fino a raggiungere un potenza a quattro cifre. Superformance ha quindi deciso di inserire il più grande motore Ford in una Shelby Cobra MKIII R, vero e proprio mix di tecnologia vintage e nuova. Anche se si basa sullo stesso design della piattaforma della Cobra originale, la MKIII R dispone però di accorgimenti aerodinamici migliorati e moderni, freni a sei pistoni, un pulsante di avvio e numerosi elementi attuali come l'illuminazione a LED. Poiché i kit Superformance Cobra sono venduti senza propulsori, si potrebbe considerare questa vettura una prova per i potenziali clienti che potrebbero ora scegliere il Godzilla V8, a dispetto delle altre opzioni di motore disponibili.