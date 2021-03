A 15 anni guida auto non assicurata e piena di refurtiva

Un quindicenne è stato denunciato dai carabinieri perché sorpreso alla guida di un'auto. A bordo della vettura - una Seat Ibiza priva di copertura assicurativa - c'erano anche due donne e due dodicenni e nel portabagagli è stata ritrovata merce ritenuta provento di un furto: pacchi di alimentari e prodotti per la casa, abbigliamento e orologi. Il tutto sarebbe stato rubato in un supermercato di San Giuliano Milanese il 26 marzo scorso. Il quindicenne, un romeno già con precedenti, è stato denunciato per guida senza patente e le due donne (una delle quali è una zia 22ennne del ragazzo ed è la proprietaria della vettura) per ricettazione.