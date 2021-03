Salone Camper, a settembre appuntamento con la fiera a Parma

Dall'11 al 19 settembre torna l'appuntamento a Parma con il Salone del Camper.

Organizzato con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, con i suoi 150mila metri quadrati l'esposizione è uno dei principali eventi internazionali di settore.

La fiera si sviluppa su 5 padiglioni che ospitano diverse aree merceologiche: Caravan e Camper, dove sono presenti le più importanti aziende europee del settore; accessori per i veicoli e complementi utili a rendere più confortevole la vacanza; Shopping, con prodotti per la vita outdoor e per i piccoli spazi; percorsi e mete, sezione di promozione turistica per conoscere luoghi e destinazioni ideali per il turismo in libertà.

Il 2020, per effetto della pandemia Covid-19, è stato un anno segnato dall'aumento dei viaggi in camper, luoghi per mantenere il distanziamento sociale e per viaggiare in tutta sicurezza.

Le immatricolazioni di camper nuovi nel periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2020 hanno visto un incremento del 7,44% rispetto allo stesso periodo del 2019. Giugno 2020 ha segnato un + 50% sullo stesso periodo dell'anno precedente e addirittura + 114% su luglio 2019. In un solo mese sono state recuperate tutte le perdite precedentemente registrate durante il lockdown, portando il settore a diventare uno dei motori trainanti dell'economia del Paese.

''I nostri indicatori - sottolinea Simone Niccolai, presidente APC - ci dicono che la domanda resterà alta e non solo per motivi di sicurezza, ma anche perché il camper sta diventando uno stile di vita trendy. Siamo quindi molto fiduciosi nell'andamento delle vendite per il 2021''.

Al Salone del Camper di Parma, gli appassionati potranno muoversi tra tutte le novità di camper, caravan, componentistica e accessori. Ad oggi hanno confermato la loro adesione le principali aziende produttrici di camper e caravan, come Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp, Buerstner, Carado, Carthago, Challenger e Chausson, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Font Vendome, Frankia, Giottiline, Hymer, Knaus Tabbert, Laika, Luano Camp, Malibu, McLouis, Mobil Tech, Mobilvetta, Morelo Reisemobile, My Home Autocaravans, PLA, Poessl Freizeit und Sport, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Top Group, Tourne Mobil, Trigano, Vantourer, Westfalia Mobil.

Tra le aziende produttrici di accessori e componentistica hanno confermato tra gli altri la loro partecipazione: Brunner, Euro Accessoires, Fiamma, Indel B, Narbonne, Vitrifrigo, Thetford, Teleco Top Group, Vecamplast.

A disposizione dei visitatori una vasta gamma di camper mansardati e motorhome ma anche semintegrati compatti e motorhome di lusso per chi cerca di stupire i propri ospiti. Uno spazio speciale è riservato alla tenda, tanto amata dalla generazione Erasmus e al carrello tenda, primo approccio delle giovani coppie all'abitar viaggiando.