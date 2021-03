Auto: Enjoy, sui veicoli sanificazione a fine noleggio

Enjoy, il servizio di vehicle sharing a rilascio libero realizzato da Eni, annuncia due importanti novità. Da oggi, su tutti i veicoli Enjoy in sharing è attivo un innovativo dispositivo per la sanificazione automatica degli abitacoli che consentirà ai clienti di muoversi con tranquillità. E, in vista della primavera, la flotta Enjoy si rinnova con l'arrivo delle nuove Fiat 500 a motorizzazione ibrida.

I dispositivi per la sanificazione automatica sono attivi su tutta la flotta Enjoy (auto e cargo) e consentono la sanificazione dell'abitacolo al termine di ogni noleggio. I dispositivi per la sanificazione automatica, innovativi nel settore, confermano l'impegno dimostrato da Enjoy fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, dove oltre ad aver avviato attività di sanificazione straordinaria sui veicoli e ad aver utilizzato strumenti per informare i propri clienti sui comportamenti da tenere nel rispetto delle disposizioni previste e per la propria sicurezza personale, Enjoy ha dedicato attenzione nei confronti di nuove tecniche e tecnologie volte a una più efficiente sanificazione dei veicoli.

Le nuove Fiat 500 a motorizzazione ibride sono già disponibili nelle città di Milano e Roma e, dal 20 marzo, saranno disponibili per i clienti Enjoy anche nelle città di Torino e Firenze. Saranno introdotte gradualmente nelle settimane successive in sostituzione ai veicoli della flotta attuale, per un totale di 1.400 nuovi veicoli.