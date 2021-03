Campionato Italiano Rally, aprirà la prova del Ciocco

Saranno otto le gare valide per il Campionato Italiano Rally 2021 di automobilismo. Aprirà il programma il Rally del Ciocco e della Valle del Serchio, il 12 e 13 marzo; l'epilogo il 6-7 novembre, con la Liburna Terra. Il tricolore Rally 2021 è stato presentato online dal presidente dell' Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, e dal dg dell'Aci Sport Spa, Marco Rogano. Il Campionato Italiano Rally avrà una diffusione molto alta, anche per via delle trasmissioni delle prove sul canale tv dell'Aci Sport. Saranno in tutto le 140 emittenti tv che manderanno in onda le immagini.

Questo il calendario: Rally del Ciocco e Valle del Serchio (12-13 marzo); Rally Sanremo (10-11 aprile); Rally Targa Florio (8-9 maggio); San Marino Rally-coeff. 1,5 (26-27 giugno); Rally di Roma Capitale-coeff. 1,5 (24-26 luglio); Rally 1000 Miglia (4-5 settembre); Rally 2 Valli (9-10 ottobre); Liburna Terra-coeff. 1,5 (6-7 novembre).