Mercedes EQA, anteprima a Roma alla Lanterna di Fuksas

Nel primo fine settimana di marzo, l'EQA sceglie i tetti della Capitale per un'anteprima esclusiva che annuncia l'arrivo nelle concessionarie italiane. Dal 5 al 7 marzo, lo spazio espositivo della Lanterna di Fuksas ospiterà, infatti, un temporary showroom per permettere a Clienti e appassionati un primo contatto con la nuova Stella 100% elettrica firmata Mercedes-EQ.



Oltre alla presenza di un product expert, dedicato ad illustrare tutte le caratteristiche della vettura, l'anteprima sarà arricchita attraverso contenuti digitali che renderanno l'esperienza ancora più coinvolgente. Per consentire le visite in piena sicurezza e nel massimo rispetto delle misure anti Covid-19, l'accesso sarà limitato a gruppi ristetti di persone, suddivisi in fasce orarie e solo mediante registrazione sul web-special dedicato.



La nuova ambasciatrice della mobilità del futuro della casa di Stoccarda è oggi ancora più accessibile, grazie ad un prezzo di ingresso 41.139 euro (IVA esclusa), che le permette di posizionarsi al di sotto dei 50.000 euro di valore soglia per usufruire dell'Ecobonus. Un vantaggio di cui beneficiano tutte le versioni disponibili: Sport, Sport Plus, Sport Pro, caratterizzate da uno stile Progressive; Premium, Premium Plus e Premium Pro, con il look segnato dall'inconfondibile AMG Line.