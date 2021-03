Allerta smog, torna il bollino rosso in Emilia

Scatta di nuovo il bollino rosso per lo smog in buona parte dell'Emilia. In base alle previsioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Ferrara è atteso nei prossimi giorni il superamento della soglia di legge giornaliera di PM10 nell'aria.

Dunque per giovedì 4 e venerdì 5 marzo saranno in vigore le misure emergenziali disposte dalle normative regionali per la tutela della qualità dell'aria. Queste estendono il divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 4 tra le 8.30 e le 18.30, prevedono inoltre l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, il divieto di combustione all'aperto, dell'uso di biomasse per il riscaldamento domestico, il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.