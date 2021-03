Suzuki, il Festival di Sanremo si muove con l'ibrido

Si apre questa settimana l'edizione numero 71 del Festival della Canzone Italiana, che ha scelto l'ibrido di Suzuki. Grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, la rassegna che si svolgerà a Sanremo da martedì 2 a sabato 6 marzo e, vedrà nuovamente coinvolta Suzuki come auto ufficiale della manifestazione.



Se già il Festival è uno degli eventi più seguiti in televisione e con un altissimo seguito anche sui social network, per l'edizione 2021 si prevede un impatto mediatico ancora più rilevante, perché mai come quest'anno è alta l'attesa, di tutti, per assistere ad uno spettacolo che vedrà, tra i grandi protagonisti, tanti celebri artisti, super ospiti e soprattutto la musica che torna su un vero palcoscenico, anche se ancora senza un pubblico. Il Festival, per Suzuki, è invece il contesto per valorizzare il suo approccio al tema della mobilità sostenibile, con protagonista la gamma ibrida della casa giapponese, che sarà presente anche all'interno dei programmi AnteprimaFestival e PrimaFestival, le strisce quotidiane che precederanno la messa in onda della kermesse canora. Una Vitara Hybrid 1.4 Boosterjet 4WD in allestimento Starview con livrea bicolore Rosso Marrakech e tetto nero e una Ignis Hybrid 1.2 Top automatica di colore Blu Azzorre saranno le auto guidate in alcune clip dai tre conduttori, ovvero Giovanna Civitillo, Valeria Graci e l'intrattenitore Giovanni Vernia.