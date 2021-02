A25, chiusure notturne svincolo Bussi/Popoli

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, saranno interdette al traffico le rampe dello Svincolo di Bussi/Popoli con le seguenti modalità e calendario: dalle ore 22.00 di lunedì 1 marzo alle ore 06.00 di martedì 2 sarà disposta la chiusura della rampa di entrata in autostrada A25 per i veicoli diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo; conseguentemente, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo è consigliata l'entrata allo svincolo di Sulmona/Pratola Peligna; dalle ore 22.00 di martedì 2 marzo alle ore 06.00 di mercoledì 3 sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dall'A25 per i veicoli provenienti dall'interconnessione A14/A25 Pescara; conseguentemente, per i veicoli provenienti dall'interconnessione A14/A25 Pescara e diretti verso la viabilità ordinaria di Bussi/Popoli è consigliata l'uscita allo svincolo di Torre de' Passeri/Casauria.