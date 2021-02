Torino, sospensione Ztl prorogata ancora di un mese

A un anno dalla sua sospensione, a fronte dell'emergenza sanitaria, prosegue ancora per un mese l'accesso libero alla Ztl di Torino. La sindaca Chiara Appendino ha firmato questo pomeriggio l'ordinanza che proroga il provvedimento dal primo al 26 marzo. Dall'ordinanza sono escluse come sempre le Ztl Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana.



Per quanto riguarda i dati di traffico, secondo gli ultimi rilevamenti effettuati da 5T, la variazione dei transiti di mezzi in Ztl continua a mantenere un trend in ribasso, facendo registrare un calo del 2% rispetto alla settimana precedente e del 19% rispetto allo stesso periodo del 2020.