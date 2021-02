Ford F-150 Hybrid con Pro Power può salvarci nelle emergenze

Da tempo si parla dell'impiego delle auto elettriche come elementi di stoccaggio per l'energia, quando sono collegate e la rete ha surplus rispetto alla domanda dei normali utilizzatori. Ma la scena potrebbe mutare radicalmente - e riportare di grande attualità i veicoli con motore termico - dopo quello che è accaduto in Texas dove, a causa del blackout elettrico durato tre giorni, i cittadini di questo ricco Stato non solo non hanno potuto ricaricare le loro Tesla, proprio per l'assenza di energia nella rete, ma hanno anche dovuto rinunciare ai servizi essenziali (come riscaldare la casa, cucinare e perfino far funzionare l'impianto elettrico) per questa emergenza.



Ma Randy Jones, 66 anni, un addetto delle raffinerie di petrolio ormai in pensione e abitante a Katy, fuori Houston, ha avuto un'idea davvero geniale, Ha avviato il motore termico del suo pickup Ford F-150 ibrido del 2021 dotato di Pro Power - un sistema che eroga corrente elettrica per attrezzi da lavoro - e ha collegato questo dispositivo alla rete elettrica di casa. "Il camion ci dava luce di notte, accesso alla TV per ascoltare le notizie e le previsioni sul tempo - ha detto Randy Jones - Ci ha aiutato a darci un po' di calore e una buona tazza di caffè".



Il pensionato di Katy, riporta il Detroit News, ha acquistato il suo F-150 ibrido nella prima settimana di febbraio, in sostituzione del suo F-150 del 2015, che a sua volta aveva ha sostituito un F-150 del 2010. "Abbiamo uragani quaggiù più che gelate. Ne abbiamo affrontati due solo pochi mesi fa - ha detto Jones - ed ho comprato il pickup con il generatore per la mia sicurezza. Sono contento di averlo fatto. Anche alcuni dei miei vicini lo sono, perché hanno potuto caricare i loro cellulari e gli iPad tramite la mia alimentazione di fortuna".



Jones ha scattato foto e le ha pubblicate sul forum f150gen14.com, dicendo: "Il generatore di bordo da 7,2 kW del Ford F-150 2021 collegandolo con alcune prolunghe.



L'alimentazione è andata ad alcune luci, caffettiera, TV da 75 pollici, tostapane, stufa e frigorifero. L'ho fatto funzionare per circa 10-12 ore al giorno per mantenere congelato il cibo del congelatore. Sono più che contento di quello che ha fatto per me. Facile da usare, basta accenderlo e dimenticarlo. E' molto più silenzioso del generatore dei vicini e non dovevo rifornirlo al freddo ogni 8 ore".



Lo stesso CEO di Ford Jim Farley ha ritwittato l'immagine del camion funzionante e ha detto: "La situazione nel sud-ovest degli Stati Uniti è così difficile. Vorrei che tutti in Texas avessero un nuovo F150 con generatore di bordo Pro Power".



Un esempio seguito anche da Dan Basile, 38 anni, analista di sicurezza informatica di Bryan, in Texas, che non aveva nemmeno targato il suo nuovo F-150 2021 acquistato a gennaio e che ha usato per riscaldare la sua casa durante i blackout negli ultimi giorni. Ha funzionato costantemente per 72 ore utilizzando 1/4 di serbatoio di benzina.