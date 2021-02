Torna il Rally del Carnevale, 108 equipaggi iscritti

Sono 108 gli equipaggiiscritti al 'Rally del Carnevale', il primo appuntamento della stagione rallistica nazionale, in programma nel fine settimana sulle strade della Versilia. Il rally è tornato 'sulla scena' nazionale grazie all'impegno di Automobile Club Lucca e del suo presidente Luca Gelli, in collaborazione con Laserprom 015 e Lucca Corse. Sono 93 le vetture iscritte al rally 'moderno' e 15 allo 'storico'. Tre le prove speciali in programma: 'Stiava', 'Orbicciano' e 'Pedona', che verranno ripetute per tre volte.

La gara è a porte chiuse con diretta streaming della prova speciale Stiava su Rally Dreamer. Quartiere generale sarà la Cittadella del Carnevale sede di partenza, arrivo e parco assistenza, esclusivamente accessibile agli addetti ai lavori. Sabato lo Shakedown, domenica la gara con partenza alle 7.45.