Erano già state revocate in tutto il resto della Regione, da domani anche a Mantova non saranno più in vigore le misure antismog, fra cui il divieto di circolazione per i diesel fino a euro4.



"I valori medi delle concentrazioni di Pm10 registrati ieri infatti - sottolinea la Regione Lombardia in un comunicato - sono risultati di molto inferiori al limite di 50 µg/mü in tutte le province lombarde, compresa Mantova, e si attestano tra 8 e 14 µg/mü".