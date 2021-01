Satispay: nel 2020 pagati oltre 100.000 bolli auto

Crescono i pagamenti delle tasse via mobile. Nel 2020 sono stati oltre 100.000 i bolli auto pagati con Satispay. "Il pagamento del bollo auto e moto è stato uno dei servizi a maggior crescita nel 2020, contribuendo al complessivo aumento del 30% dell'utilizzo dei servizi in app che abbiamo riscontrato quest'anno, complice anche la complicata situazione sanitaria che ci siamo ritrovati ad affrontare", sottolinea in una nota Dario Brignone, co-founder e CTO di Satispay, "Crediamo - aggiunge - che questi rappresentino lo specchio di un vero e proprio cambiamento nelle abitudini di pagamento da parte degli italiani. Continueremo - conclude Brignone - a lavorare con determinazione per rendere le incombenze quotidiane ogni giorno più semplici e sicure per un sempre maggior numero di persone in futuro".