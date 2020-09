Ferrari: Galliera, Portofino M per lovers Gt spider e famiglie

Diverse Ferrari per diversi ferraristi: da quelli che amano auto particolarmente sportive e performanti a coloro che invece apprezzano eleganza, stile e al contempo viaggiare in comodità. Con la nuova Portofino M 2+2 la casa di Maranello risponde alle esigenze dei clienti che vogliono guidare una coupè a tetto chiuso e una vera spider a tetto aperto grazie alla tecnologia Retractable Hard Top.



Il cliente target della Portofino M - ha spiegato Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer di Ferrari - si divide in due tipologie di acquirenti. Si va dai lovers GT Spider di tutte le età che adorano le prestazioni al top e il piacere di guida alle giovani famiglie dai 35 ai 45 anni che hanno uno o due figli generalmente di età compresa tra 0 e 12 anni. "Ai primi - ha sottolineato Galliera - piace un'auto particolarmente sofisticata dal punto di vista tecnico e prestazionale ma che comunque non scende a compromessi sul tipo di comfort per i lunghi viaggi e gli spostamenti quotidiani.



Alle giovani famiglie invece piace poter condividere la guida en plein air della Ferrari con le loro famiglie e ora possono farlo in modo specifico perché questo modello ha un ampio spazio a bordo ed è anche facile da guidare nel percorso scuola-casa-lavoro".



Galliera ha poi sottolineato che Portofino M e la Ferrari Roma hanno fasce di clientela diverse. Anche i clienti della Roma - ha detto - si dividono in due tipologie: i 30-40/enni che si godono la vita da single in contesti urbani. "Individui che, avendo a disposizione pochissimo tempo libero durante tutta la settimana, amano sfruttare al massimo la vita notturna della città per divertirsi e utilizzano la propria auto sportiva di lusso come mezzo per arrivare agli eventi con stile e classe. A loro piacciono i prodotti high-tech che emanano un tipo iconico di raffinatezza di lusso e un design senza tempo ma sono anche piuttosto discreti. Ci sono infine gli Over 40 che normalmente vivono fuori dai grandi centri urbani. Usano il loro tempo libero sia durante la settimana che nei fine settimana per viaggiare con un passeggero, godendosi la bella vita. Sono fan del "lusso discreto": "non hanno bisogno di attirare l'attenzione o impressionare altre persone, ma amano circondarsi di prodotti dal design elegante, sofisticati e iconici, che saranno notati e apprezzati solo da intenditori come loro".