T&E, Italia può superare i target Ue di riduzione CO2 camion

Con il nuovo regolamento sulle infrastrutture di ricarica Ue l'Italia potrà superare i target di riduzione delle emissioni di CO2 dei camion attualmente in discussione a Bruxelles. E' il risultato di un'analisi della Ong Transport & Environment.

Il regolamento in questione, su cui le istituzioni Ue hanno trovato l'accordo a fine marzo, prevede obblighi per i Paesi sui punti di ricarica elettrica pubblici per mezzi pesanti. Secondo i calcoli di T&E, per l'Italia questo si tradurrà nella fornitura di 1,1 TWh di energia l'anno. Vale a dire "il 145% in più rispetto a quella di cui i camion hanno bisogno nell'ambito del nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 proposto per i produttori di autocarri", cioè -45% entro il 2030 e -65% entro il 2035.

T&E contesta la tesi che la mancanza di infrastrutture di ricarica impedisca di raggiungere i target Ue. "La nuova legge sulle infrastrutture non solo fornirà punti ricarica sufficienti per gli standard di CO2 proposti per il 2030, ma consentirà ai legislatori di andare oltre", afferma Andrea Boraschi di T&E Italia. "L'Italia - conclude - dovrebbe sostenere l'aumento degli obiettivi di CO2 dei camion oltre quanto proposto dalla Commissione europea".