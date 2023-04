Audi a Design Week Milano, si parte con il tema Re-Evolution

Come ormai accade da un decennio, Audi dà appuntamento alla Design Week di Milano per raccontare la sua visione del futuro dell'industria e della mobilità. Lo fa quest'anno accompagnando l'esclusiva installazione The Domino Act firmata da Gabriele Chiave e Controvento nella sede temporanea di Audi House Progress nello storico indirizzo di corso Venezia 11.

E anticipando i contenuti di questa importante presenza dei Quattro Anelli nella capitale mondiale del design attraverso l'intervento di Fabrizio Longo, direttore Audi Italia, alla conferenza sulla Re-Evolution che si svolgerà oggi pomeriggio, dalle 14 alle 16, nell' Aula Magna dell'Università Statale di Milano in via Festa del Perdono 7.

Oltre agli interventi di Elio Franzini, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Milano, di Gilda Bojardi, direttore della rivista Interni (storico partner di Audi) e di Fabrizio Longo, parleranno nel corso della conferenza - moderata da Monica Maggioni - Alessia Cappello, assessore allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro del Comune di Milano; Tommaso Sacchi assessore alla cultura Comune di Milano; Antonio Porro ad Gruppo Mondadori; Giovanni Maffei direttore commerciale Eni Sustainable Mobility; Paolo Lioy ad Whirlpool Italia e Giorgio Gori sindaco di Bergamo.

La conferenza potrà essere seguita al link https://www.youtube.com/watch?v=wutXJEp0ugc oppure sul sito https://www.internimagazine.it/interni-design-re-evolution-fuori salone-2023/lunedi-17-aprile-la-conferenza-stampa-di-interni-des ign-re-evolution/.