Gran Bretagna, tsunami di auto elettriche usate +260%

Usato elettrico problematico in Gran Bretagna dove molti utenti che erano passati alla mobilità Bev sono tornai indietro su questa decisione e hanno fatto crescere in febbraio (ultimo mese di dati disponibili) la disponibilità di auto elettriche di seconda mano del 260%, con conseguente discesa del loro valore commerciale. "La domanda di veicoli elettrici rimane vivace - Richard Walker, direttore delle ricerche presso lo specialista Auto Trader - ma a differenza delle controparti Ice dove l'offerta scorre lentamente le 'dighe' dei veicoli elettrici sono state aperte, provocando uno tsunami di scorte usate che entrano nel mercato".

In un rapporto degli analisti di Zeus Capital Uk viene infatti riferito che il numero di veicoli elettrici usati disponibili per l'acquisto a febbraio è aumentato del 260% rispetto allo stesso mese del 2022, mentre le auto con motori termici immesse nel circuito dell'usato sono diminuite del 20%.

Anche sei i veicoli elettrici sono stati i più richiesti a febbraio, i Bev - secondo lo specialista britannico - impiegano in media 45 giorni per essere venduti.

"C'è un enorme problema con i veicoli elettrici usati - ha dichiarato a Zeus Capital Robert Forrester, Ceo del gruppo di concessionari Vertu - perché i prezzi dell'energia elettrica sono rimasti ostinatamente alti, mentre i prezzi alla pompa di benzina e gasolio sono scesi, erodendo il vantaggio in termini di costo dei veicoli elettrici. Inoltre non mancano i timori sulla fragilità della rete di ricarica per percorrenze su lunga distanza. "Alcune persone hanno deciso che le auto elettriche non fanno per loro - ha detto Forrester - e questo aggrava quello che sarebbe sempre stato un maggiore livello di offerta".

Naturalmente, i valori dell'usato dipendono anche da ciò che accade ai prezzi delle auto nuove. La riduzione a gennaio (molto pubblicizzata) dei prezzi di Tesla fino a 8.000 sterline ha influito sulle quotazioni dell'usato, anche se nessun altro ha seguito l'esempio almeno nel Regno Unito.