Smog, 'In Piemonte da 5 anni dati aria in miglioramento'

"E' da cinque anni che non superiamo più la media annuale di tutti e tre gli inquinanti (particolato, anidride carbonica e biossido di azoto), rimangono ancora però degli sforamenti di qualche giorno nella Città metropolitana di Torino, ad Alessandria e Asti. Ma stiamo concentrando le iniziative e vediamo che i dati negli anni presentano un continuo miglioramento: sono stati fatti molti progressi, ed è giusto che i cittadini lo sappiano". Così l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati, a margine della presentazione del rapporto 2022 sulla qualità dell'aria nella regione.

"Bisogna considerare che non piove più - ha sottolineato Marnati - per cui in proporzione abbiamo avuto un miglioramento ancora più grande. E ci sono novità soprattutto a Torino per quanto riguarda il biossido di azoto, inquinante che deriva principalmente dal traffico veicolare: per la prima volta la stazione di rilevamento Consolata non ha superato la media annuale". "In generale - ha ribadito ,'assessore regionale - vediamo netti miglioramenti, grazie anche ai tanti interventi che sono stati messi in campo. Abbiamo una serie di progetti in corso d'opera per un valore complessivo che supera i 380 milioni, ai quali si aggiungeranno nei prossimi anni altri 475 milioni dai fondi europei. E' un blocco di risorse molto importante, che aiuterà a migliorare la qualità dell'aria in Piemonte in modo strutturale".