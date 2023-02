Dall'acquisto alle riparazioni, i costi delle e-car

Le auto elettriche oggi in Italia non solo costano sensibilmente di più rispetto alle vetture tradizionali, ma presentano costi di gestione più elevati. Il "pieno" è sicuramente più conveniente rispetto alle auto a benzina, ma consente di percorrere un numero di km inferiore.

Lo affermano le indagini diffuse oggi dalle associazioni dei consumatori e da Federcarrozzieri.

Partendo dall'acquisto dell'autovettura, il Codacons ha messo a confronto i prezzi di listini di auto a benzina ed elettriche (dati Codacons): ======================================== Auto a benzina (citycar o utilitarie): HYUNDAI i10 da 14.750 euro VOLKSWAGEN Up! da 16.800 euro RENAULT Twingo da 15.350 euro PEUGEOT 208 da 16.870 euro MINI COOPER da 27.300 euro OPEL Corsa da 17.950 euro Auto elettriche (citycar o utilitarie): RENAULT Twingo Electric da 23.050 euro SMART EQ fortwo da 25.210 euro PEUGEOT e-208 da 30.880 euro CITROEN E-C4 da 30.949 euro MINI COOPER da 37.650 euro OPEL e-Corsa da 30.799 euro HYUNDAI Kona da 36.000 euro Auto elettriche (lusso): MERCEDES AMG EQS da 182.045 euro PORSCHE Taycan Turbo da 197.176 euro ========================================== Assoutenti ha invece analizzato i costi di rifornimento alle colonnine dedicate alle auto elettriche.

------------------------------------------ Pieno elettricità (40 kwh): dai 19,6 euro ai 39,6 euro Autonomia km: tra i 240 e i 320 km Pieno benzina (50 litri): circa 93 euro Autonomia km: tra i 650 e i 750 km Costi di ricarica auto elettriche: - Be Charge: 0,60 euro/kWh per la ricarica Quick (fino a 22 Kw), 0,95 euro/kWh per la ricarica Ultrafast (fino a 150 kW).

- Duferco Energia: 0,79 euro/kWh per Quick e Fast e 0,89 euro/kWh per la ricarica Ultra Fast (domenica e festivi 0,65 euro/kWh su Quick e Fast e 0,79 euro/kWh su Ultra Fast) - Enel X Way: da 0,58 euro/kWh a 0,99 euro/kWh oltre 150 Kw - Ionity: 0,49 euro/kWh fino a 50 Kw, 0,79 euro/kWh fino a 350 Kw.

Tutte le società offrono però abbonamenti e pacchetti a prezzi scontati.

============================================= Federcarrozzieri, infine, ha messo a confronto i costi di riparazione per auto a benzina ed elettriche.

--------------------------------------------- Ipotizzando un danno da impatto frontale: GOLF (benzina): ricambi 2.785 euro manodopera 1.891 euro costo totale riparazione: 5.298 euro.

ID.3 (elettrica): ricambi 5.105 euro manodopera 1.961 euro costo totale riparazione: 7.732 euro.