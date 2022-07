Noleggio auto, Unc rileva aumenti fino +40% in Piemonte

Neppure le tariffe del noleggio auto sfuggono ai rincari. Secondo l'analisi fatta dal comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale consumatori (Unc) in Piemonte gli aumenti rispetto a inizio anno arrivano fino al 40%. "I ritardi nella produzione delle auto dovuti allo stop pandemico, il caro energia e materie prime che influiscono su logistica e trasporti recando gravi ritardi nelle consegne dei veicoli hanno scatenato in regione un forte incremento delle tariffe. - spiega l'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato Unc - Il problema sta nel fatto che i rialzi sono stati comunicati a sorpresa ai consumatori tra fine giugno e i primi di luglio, in concomitanza con i ritiri delle vetture per le partenze per le ferie. I nostri sportelli hanno registrato un 30% in più di lamentele e reclami rispetto all'estate 2021.

Moltissimi i cittadini e famiglie che, a contratto concluso da tempo, si sono visti recapitare avvisi di adeguamento dei prezzi, pena il mancato utilizzo dell'auto, con il conseguente rischio di danno da vacanza rovinata". Ed è così che - conclude Patrizia Polliotto -. "utilitarie di fascia bassa passano improvvisamente da una tariffa media di 300 euro mensili più iva a 490 e oltre, idem per le vetture di segmento medio e alto, ove le cifre assumono un maggior peso rischiando di erodere i budget per le vacanze".