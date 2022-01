ACI, segno positivo per mercato usato a dicembre

E' un segno positivo per il mercato dell'usato, quello che ACI attribuisce al settore per il mese di dicembre 2021. Il mese scorso, secondo l'analisi, il mercato dell'auto di seconda mano ha chiuso con un incremento a due cifre il bilancio dell'intero anno 2021, facendo segnare un +13,2% rispetto al 2020, anche se rispetto al 2019, anno pre-Covid, si registra un calo del 2,3%. Nel medesimo mese, i passaggi di proprietà di autovetture al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno registrato un aumento del 3,6% e per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 263 usate.

A fronte di una chiusura mensile in negativo, al contrario, pollice alzato anche per il consuntivo annuale del mercato dei motocicli di seconda mano. I passaggi di proprietà di motocicli, sempre al netto delle minivolture, hanno messo a bilancio a dicembre un decremento mensile dello 0,9%, risultato negativo che consente al settore, tuttavia, di raggiungere un +20,6% nell'anno 2021. A consuntivo dell'intero 2021 il mercato dell'usato rileva incrementi in tutti i segmenti rispetto al 2020: +13,2% dei passaggi di proprietà netti per le autovetture, +20,6% per i motocicli e +14,6% per tutti i veicoli.

Riguardo alle alimentazioni le autovetture nuove ibride a benzina, con una quota pari al 32,3% del mercato nel mese di dicembre (28% nell'intero anno), sono ancora al primo posto superando le vendite di auto a benzina e diesel, con incidenze rispettivamente, al 27,5% e 19,8%. Le vetture elettriche hanno raggiunto quota pari al 6,8%, (dal 4,9% di dicembre 2020), chiudendo il 2021 con una percentuale sul totale pari al 4,6%, allo stesso tempo, tuttavia, hanno fatto evidenziare la prima flessione, -4%, dopo svariati mesi di crescite esplosive, coincidente con l'esaurimento degli eco bonus. Pesanti contrazioni a due cifre per le nuove iscrizioni di auto diesel ed a benzina in confronto a dicembre 2020 (rispettivamente -51,6% e -49,2%), a fronte di crescite a due cifre per le vetture ibride.

Nel mercato dell'usato prevalgono invece ancora le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina). La quota dell'ibrido a benzina continua a crescere di consistenza (3,4% a dicembre 2021 e 2,3% nell'intero anno). Le auto diesel primeggiano nelle minivolture (54,5% di quota a dicembre 2021 e 56,3% nel 2021), nonostante un calo dell'incidenza sul totale in confronto a dicembre 2020 (era il 56,7%). La quota di auto ibride a benzina per le minivolture ha raggiunto il 3,7% a dicembre 2021, nel complesso nell'anno è stata pari al 2,5%.