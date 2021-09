Auto, ad agosto rallenta crescita prezzi delle auto nuove

Ad agosto 2021 la crescita dei prezzi delle vetture nuove ha subito una battuta d'arresto. Il rialzo è stato del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2020. L'aumento registrato ad agosto segue quelli registrati a luglio (+2,5%) e a giugno (+3,2%). È quanto emerge da un'elaborazione sugli indici Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività realizzata dall'Osservatorio Autopromotec, che mettono in evidenza che la crescita dei prezzi delle auto nuove sta rallentando rispetto ai mesi scorsi.

Discorso diverso invece per i prezzi delle automobili usate, che ad agosto 2021 hanno avuto una crescita su agosto 2020 dello 0,3%, dopo che per tutto il 2021 erano in calo. Le dinamiche dei prezzi di auto nuove e usate sono state condizionate dalla crisi dei semiconduttori, che ha da un lato fatto diminuire la disponibilità di vetture nuove sul mercato e dall'altro lato ha fatto aumentare l'interesse dei consumatori verso le auto usate, soprattutto le più recenti, con il conseguente aumento dei prezzi.

L'eleborazione dell'Osservatorio Autopromotec ha preso in considerazione anche l'andamento dei prezzi per la manutenzione e la riparazione auto, che ad agosto 2021 hanno fatto registrare un aumento dell'1,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tale crescita segue gli aumenti più contenuti registrati nei mesi precedenti (+1,5% a luglio e +1,3% a maggio e a giugno).