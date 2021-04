ACI, a marzo mercato usato ancora in affanno

E' stato un mese di marzo ancora in salita per il mercato delle auto usate. Con 283.878 passaggi netti di proprietà nel settore delle autovetture registrati da ACI, lo scorso mese ha confermato le difficoltà del mercato dell'usato, che fatica ancora a riprendere quota e recuperare le perdite accumulate nel corso del 2020. Tralasciando il confronto con lo stesso mese del 2020, contrassegnato in negativo dalle conseguenze del lockdown, l'analisi comparativa con il mese di marzo 2019 aiuta a comprendere meglio i trend. A marzo 2021 i passaggi di proprietà delle quattro ruote, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), nel raffronto con il 2019, evidenziano una flessione mensile del 4,3% in termini di media giornaliera. Nonostante le difficoltà in atto, fa però notare ACI, il mercato dell'usato continua a mostrare un maggiore dinamismo in confronto al mercato del nuovo, che a marzo 2021 in termini di media giornaliera ha registrato un più consistente calo del 10,2% delle prime iscrizioni, rispetto all'analogo mese del 2019. In termini assoluti, nel marzo di quest'anno per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 160 usate, che salgono a 168 prendendo in esame l'intero primo trimestre 2021. Sul fronte delle alimentazioni, c'è un calo della quota di mercato delle auto nuove a benzina e una conferma del sorpasso delle iscrizioni di auto ibride a benzina su quelle a gasolio. Diversamente, anche a marzo i diesel mantengono inalterato il loro primato nei passaggi di proprietà e nelle minivolture. Con 62.930 passaggi netti di proprietà nel mese di marzo, prosegue invece il trend positivo del mercato dei motocicli di seconda mano: rispetto a marzo 2019 i passaggi di proprietà delle due ruote, depurati dalle minivolture, mostrano a marzo 2021 un incremento dell'8,4% in termini di media giornaliera. Nel periodo gennaio-marzo 2021 rispetto allo stesso trimestre del 2020 si segnalano incrementi del 20,2% per le autovetture, del 56,6% per i motocicli e del 26,2% per tutti i veicoli. Ottimo risultato, nel mese di marzo, è stato quello delle radiazioni che hanno fatto registrare rispetto a marzo 2019 un aumento del 14,6% in termini di media giornaliera, trainata soprattutto dalla forte crescita delle rottamazioni, in gran parte incentivate.