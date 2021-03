Auto, sì a manutenzione ai tempi del Covid-19: ecco come

In tempi di pandemia, anche se le auto sono per lungo tempo inutilizzate a causa dell'emergenza, la regolare manutenzione è fondamentale, soprattutto per i pneumatici. Il 54% degli automobilisti, attualmente, non sa di preciso quando è arrivato il momento di eseguire un controllo per la manutenzione regolare del proprio veicolo.



Inoltre, con le auto che rischiano di restare ferme a lungo a causa delle restrizioni alla circolazione per prevenire la diffusione del virus, quasi un terzo degli automobilisti (il 32%) ritiene sufficiente eseguire "solo ogni tanto o addirittura mai" la manutenzione ordinaria del proprio veicolo (es. verifica della pressione dei pneumatici, del livello dell'olio o dello stato delle batterie).



È quanto emerge da una recente indagine di Highways England (ente governativo che gestisce le autostrade britanniche), indagine che è stata condotta nel Regno Unito durante il terzo lockdown nazionale, e che nel nostro Paese è stata resa nota da Federpneus, l'Associazione Nazionale Rivenditori Specialisti di Pneumatici.



L'indagine pone l'accento sull'importanza di eseguire una corretta manutenzione del proprio veicolo anche quando quest'ultimo si trova in condizioni di lunga inattività per motivi legati ad emergenze come quella che stiamo vivendo.



Infatti, una lunga permanenza dei veicoli fermi porta a vantaggi, come il risparmio del carburante o dell'usura di alcune parti, ma anche a conseguenze negative come il danneggiamento della batteria o dei pneumatici o, ancora, può causare il mancato avvio del motore. Per questi motivi è necessario mantenere in buono stato di salute il proprio veicolo anche se inutilizzato, soprattutto per averlo pronto quando ci si potrà spostare più liberamente o anche per eventuali emergenze.



In questo periodo, gli automobilisti possono andare dal gommista per la manutenzione o l'acquisto di pneumatici in quanto questi prodotti rientrano nelle vendite al dettaglio ammesse nell'allegato 23 del DPCM del 2 marzo 2021. E ciò vale per tutto il territorio nazionale, sia che si tratti di zona gialla, arancione o rossa. D'altra parte, recarsi dal gommista è consentito per ragioni di sicurezza stradale e per adempiere a specifici obblighi di legge, come ad esempio il cambio stagionale dei pneumatici.