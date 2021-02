Peugeot Unboring The Future:ecco come sarà l'auto del futuro

Peugeot si concentra sul futuro dell'auto puntando ancor più sul piacere di guida e sul comfort, combinandoli con i più alti livelli di sostenibilità e sicurezza per tutti gli occupanti. Una filosofia che si esprime nel concetto di "Unboring the future".



Con la Peugeot e-Legend come prima e massima espressione di questo concetto, questo modo di vedere il futuro dell'auto è già diventato una concreta realtà in prodotti come le nuove Peugeot e-208 ed e-2008, ma anche il suv ibrido plug-in 3008 Hybrid4, forte di ben 300 CV. Un concetto che verrà ulteriormente ampliato tra qualche mese quando sarà disponibile la nuova 508 Peugeot Sport Engineered, quintessenza del concetto di Neo-Performance.



La concept car e-Legend rappresenta un vero oggetto del desiderio che esalta la libertà di movimento e offre la possibilità di scegliere tra varie modalità di guida, contando su un powertrain 100% elettrico e connesso col mondo esterno.



Un'esperienza completamente immersiva grazie al Responsive i-Cockpit, che si adatta alle quattro modalità di guida disponibili: Soft e Sharp, se si desidera lasciare la guida all'auto, Legend e Boost, se si sceglie di guidare in prima persona.



Al di là delle concept-car, la filosofia "Unboring the Future" raggiunge la massima espressione nella nuova 508 Peugeot Sport Engineered, gran turismo plug-in hybrid dalle grandissime prestazioni, ma con consumi ed emissioni incredibili, grazie alla sua sofisticata tecnologia. I numeri resi possibili dal suo powertrain ibrido plug-in sono impressionanti: eroga una potenza complessiva di 360 CV e può scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,2 secondi.



Nella gamma suv, la filosofia "Unboring the Future" trova la sua massima espressione nel nuovo Peugeot 3008 Hybrid4, forte di ben 300 CV, un modello che mette a disposizione grandissime prestazioni (0-100 in 5,9 s) grazie alla trazione integrale, ma accompagnate da emissioni di CO2 best in class nel mercato ibrido.



Per quanto riguarda i veicoli 100% elettrici, la nuova Peugeot e-208 è la perfetta espressione dell'impegno della Casa per offrire grande libertà di movimento, sia in città che fuori dalle metropoli. Stesso discorso vale per il suv e-2008 che porta la tecnologia 100% elettrica su tutti i terreni, il tutto con un design unico nel panorama automobilistico e che fonde dinamismo con eleganza delle forme, per non passare inosservati.