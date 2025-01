Opel lancia campagna Electric All-in per incentivare auto Ev

Con la campagna Electric All-in presentata al Salone di Bruxelles, Opel propone a livello europeo nuovi pacchetti di servizi pensati per rendere più facile e attrattivo l'acquisto di una vettura elettrica. Ad annunciare la nuova strategia nel corso della rassegna belga è stato Florian Huettl, amministratore delegato del marchio tedesco del Gruppo Stellantis.

"Opel è uno dei protagonisti del futuro dell'elettrificazione automobilistica - ha sottolineato nell'occasione il manager - ed è il primo produttore tedesco a rendere l'acquisto di un'auto elettrica ancora più conveniente e rilassante con almeno una variante elettrica a batteria di ogni modello. Questo è ora garantito anche dal nostro nuovo pacchetto 'Electric All In', che rende il passaggio all'elettromobilità attraente per i nostri clienti al di là del prodotto stesso".

Con questa iniziativa, appunto, la Casa del Fulmine offre vari servizi aggiuntivi all'acquisto di una vettura a batterie, variabili a seconda del mercato: si va dalla wallbox ePro per la ricarica rapida a casa, al pacchetto Opel Connect Plus, sino a otto anni di assistenza alla ricarica mobile, assistenza stradale e garanzia sulla batteria.

"Un approccio unico - ha aggiunto Huettl - che fornisce le risposte giuste alle domande dei clienti e rende il passaggio a un modello elettrico a batteria più facile sotto ogni punto di vista".



