Cupra Terramar, tra i motori debutta il 2.0 TSI da 204 CV

Cresce la famiglia di motorizzazioni per la nuova Cupra Terramar, nella cui gamma debutta a listino la versione spinta dal 2.0 TSI da 204 CV. Quest'unità si aggiunge alla power unit 1.5 e-HYBRID, di recente introduzione, e viene abbinata sia al cambio DSG a 7 marce che alla trazione integrale 4Drive.





In questo modo, la gamma di powertrain per il Suv spagnolo si completa, ed offre unità con potenze che vanno dai 150 ai 272 CV, e motorizzazioni TSI a benzina, mild hybrid o plug-in hybrid di nuova generazione. Quest'ultime garantiscono fino a 123 km di autonomia in modalità elettrica. Al vertice del listino troviamo la versione VZ con il nuovo powertrain ibrido plug-in capace di erogare 272 CV.

I prezzi vanno dai 43.000 euro per la Terramar 1.5 Hybrid 150 CV DSG fino ad arrivare ai 59.550 euro della Terramar America's Cup Limited Edition spinta dal 1.5 e-HYBRID DSG da 272 CV. La variante con il nuovo 2.0 TSI da 204 CV dotata di cambio DSG e trazione 4DRIVE ha un costo di 47.550 euro.

