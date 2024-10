Nissan Juke: stile e tecnologia è una combinazione vincente

Il successo di Nissan in Italia passa per una gamma crossover dalle caratteristiche vincenti, una proposta di modelli che abbraccia diversi segmenti, a partire dalla Juke, recentemente rinnovata e che ritorna, per l'occasione, al giallo, un colore che ha contraddistinto la prima generazione del crossover compatto della casa giapponese, e che adesso viene riproposto, seguendo quella che è una richiesta dei clienti, in una tonalità più chiara. Questa livrea, abbinata a dettagli neri come i passaruota, i cerchi ed il tetto, esalta le forme della proposta a ruote alte per il segmento B, in cui spiccano la grande calandra anteriore ed i gruppi ottici dalle dimensioni differenti.





Aggiornata anche a livello di interni mediante un nuovo sistema multimediale con schermo da 12,3 pollici dalla grafica moderna e compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto in modalità wireless, attraverso una strumentazione rivista con schermo TFT che arriva anch'esso ad una grandezza di 12,3 pollici dall'allestimento N-Connecta, la Juke ora sfoggia una plancia rivisitata nella zona centrale ed un abitacolo con materiali più ricercati. Non mancano un cassetto portaoggetti più grande, che ha raggiunto i 7,8 litri, un un bracciolo ridisegnato, dal design asimmetrico, che aumenta l'appoggio di 25 mm senza ridurre lo spazio per il porta bicchieri, ed il pulsante per attivare il freno di stazionamento.

La nuova versione N-Sport, inoltre, vanta finiture in giallo nella parte superiore del quadro strumenti, alla base del nuovo infotainment e in corrispondenza delle bocchette d'aerazione, oltre ai sedili con inserti in Alcantara gialla, cuciture gialle e la scritta "Juke" impressa nella zona centrale all'altezza delle spalle. Sotto pelle troviamo due proposte di powertrain, tra cui una power unit full hybrid composta da un motore Nissan a combustione interna di nuova generazione da 94 CV e 148 Nm di coppia accoppiato ad un propulsore elettrico principale da 49 CV e 205 Nm di coppia, ad un'unità elettrica secondaria da 15 kW, che funge da starter/generatore, ad un inverter, e ad una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh, oltre al cambio multi-mode. La soluzione termica invece è rappresentata da motore a tre cilindri DIG-T 1.0 sovralimentato che eroga 114 CV e 180 Nm di coppia (200 Nm con la funzione over torque), proposto sia con il cambio manuale a 6 rapporti, che con la trasmissione automatica doppia frizione a 7 rapporti.

Moderna nel cuore ed originale nell'aspetto, la Juke è curata anche sul fronte della sicurezza, con il Lane Departure Warning che diventa di serie su tutte le versioni, così come la telecamera posteriore, e l'Emergency Lane Keep di serie su Tekna e opzionale sulle altre versioni. Mentre dalla versione N-Connecta è disponibile l'Around-View Monitor che combina le immagini di quattro telecamere perimetrali e fornisce una vista dall'alto della vettura.



