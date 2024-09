Suzuki Swift Hybrid 4x4 AllGrip: unica nel suo genere

In occasione del 13° raduno della community degli appassionati delle sue vetture 4x4, Suzuki, presso l'Altopiano dei 7 Comuni, in provincia di Vicenza, ha presentato la nuova Swift Hybrid 4x4 AllGrip: l'unica vettura a due volumi del segmento B dotata di trazione integrale.

Esteticamente presenta il design a tetto sospeso ed il taglio sportiveggiante della sorella 2WD realizzata dal centro stile Suzuki di Torino, a cui aggiunge una maggiore altezza da terra di 25 mm per via del differenziale posteriore. Inoltre, la carreggiata anteriore è stata ridotta di 5 mm, mentre quella posteriore allargata della medesima misura.

Intatta la capienza del bagaglio, 265 litri, così come l'abitabilità, nonostante la presenza di un vero albero di trasmissione meccanico e del differenziale posteriore.

A livello di funzionamento, il sistema di trazione integrale AllGrip Auto agisce in autonomia trasferendo coppia alle ruote posteriori non appena rileva una perdita d'aderenza sull'assale anteriore. In tutto, l'aggravio di peso è di appena 76 kg e la massa in ordine di marcia, con conducente, rimane contenuta a 1.070 kg.

Sotto pelle troviamo un powertrain con motore termico 1.2 associato ad un sistema ibrido da 12 volt, e ad un cambio manuale a 5 marce, per una potenza massima di 82,8 CV ed una coppia di 111 Nm. Nonostante questi valori assicurino una certa brillantezza di marcia, il consumo medio dichiarato nel ciclo misto WLTP è di 4,9 l/100 km, a fronte di emissioni medie di CO2 di 110 g/km, sempre nel ciclo misto WLTP. Proposta nel solo allestimento Top, la Swift Hybrid 4x4 AllGrip ha una dotazione completa che annovera diversi accessori: dai cerchi in lega da 16 pollici fino ai fari anteriori e posteriori Full LED, passando per tutti i sistemi di aiuti alla guida di ultima generazione, per un prezzo, chiavi in mano, di 24.500 euro.

Ma in occasione del lancio commerciale, fino al 30 settembre, sarà offerta ad un costo di 17.900 euro grazie al contributo Suzuki di 3.600 euro, con permuta e rottamazione anche senza finanziamento.

Non manca la proposta di finanziamento Suzuki Solutions da 36 mesi, con anticipo 1.970 euro, rata di 149 euro, e maxirata finale 14.124 euro.

Infine, dalla piattaforma dell'e-commerce Suzuki, si può bloccare l'auto versando un acconto di 500 euro per poi perfezionare il contratto negli showroom.



