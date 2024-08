Škoda aggiorna stile e versioni per Kodiaq ed Octavia

Škoda si evolve anche nel design, come dimostra il nuovo Kodiaq adesso disponibile anche nella versione Sportline, dedicata a chi ricerca un look più dinamico e distintivo tanto all'esterno quanto nell'abitacolo.

Questa variante sfoggia dettagli della carrozzeria in nero lucido come la calandra, i profili sul paraurti anteriore e posteriore, le calotte dei retrovisori ed i mancorrenti. Inoltre, presenta i lettering sulla carrozzeria e il rivestimento del montante posteriore di colore nero ed i cerchi da 19 pollici con design dedicato. Nell'abitacolo presenta sedili anteriori sportivi con appoggiatesta integrati e rivestimento in pelle sintetica scamosciata traforata con cuciture a contrasto, il volante sportivo a tre razze appiattito nella parte inferiore, e la pedaliera in metallo. Proposto con tutte le motorizzazioni in gamma, dal 1.5 TSI mhev da 150 CV, passando per i 2.0 TDI da 150 CV o 193 CV abbinato alla trazione 4x4, fino ad arrivare al 1.5 TSI Plug-In Hybrid da 204 CV, per il momento Kodiaq Sportline è disponibile unicamente a 5 posti, con una dotazione che riprende quella della versione Style, ad un prezzo che parte da 46.500 euro. La Octavia, invece, adesso è proposta anche nella nuova variante sportiva RS, sia con carrozzeria berlina che Wagon.

Offre gli aggiornamenti ricevuti dal resto della gamma con il restyling, via aggiunge l'assetto sportivo ribassato di 15 mm con taratura specifica di molle e ammortizzatori a controllo elettronico DCC, e lo sterzo a incidenza variabile. Sotto il cofano nasconde un 2.0 TSI da 265 CV e 370 Nm, abbinato di serie al cambio automatico DSG a 7 rapporti, mentre la trazione sull'asse anteriore è aiutata dal differenziale autobloccante a controllo elettronico. Lo scatto da 0-100 km/h è coperto in 6,4 sec (6,5 sec. per la Wagon). Il listino suo listino parte da 46.350 euro.



