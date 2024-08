Kia Sorento: la gamma si completa con le elettrificate

Il nuovo Kia Sorento, forte dei 7 posti di serie, fa del comfort, della praticità, del design e della tecnologia i suoi punti forti, e adesso alla versione spinta dal propulsore 2.2 CRDi turbodiesel da 194 CV, la gamma del Suv di segmento D viene completata dalle varianti full hybrid e plug-in hybrid che rispondono alle normative Euro 6e e sono disponibili in concessionaria.

Nello specifico, la Full Hybrid ha una power unit formata dal motore turbo benzina da 1,6 litri T-GDi e da un propulsore elettrico da 44,2 kW alimentato da una batteria da 1,49kWh, ed è accoppiato ad una trasmissione a sei rapporti automatica.

Inoltre, questa versione, dalla potenza di sistema di 215 CV, è disponibile sia in variante 2WD, con la trazione anteriore, che 4WD, con la trazione integrale. Il nuovo Kia Sorento Plug-in Hybrid, invece, è abbinato alla sola trazione integrale 4WD e la sua power unit affianca, al già citato motore 1.6 T-GDi, un propulsore elettrico che riceve energia da una batteria da 13,8 kWh, mentre il cambio è sempre un automatico a sei rapporti. In questo caso, la potenza di sistema è di 252 CV e la vettura può percorrere fino a circa 55 km in modalità elettrica. Entrambe le versioni sono disponibili negli allestimenti Business, Style ed Evolution e, per il mese di agosto, la Sorento Plug-in Hybrid offre vantaggi fino a 9.000 euro, grazie al contributo Kia ed agli incentivi statali, con finanziamento scelta Kia special, anche senza rottamazione.

