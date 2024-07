Alpine A290: si aprono gli ordini in Italia

Alpine apre gli ordini della sportiva elettrica A290 caratterizzata dalle proporzioni muscolose, da un peso contenuto in 1.479 kg, da soluzioni tecniche raffinate, come il retrotreno multilink, e da prestazioni sportive, visto che può accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

Sono quattro le versioni proposte in gamma, a cui si accede con la 290 GT da 180 CV e batteria da 52 kWh che, per un prezzo base di 38.700 euro, offre una dotazione che annovera, tra gli altri accessori, anche il sistema Alpine Portal con schermo da 10,1 pollici con servizi Google; gli interni TEP con volante rivestito in Nappa; ed il climatizzatore automatico.

La A290 GT Premium, con un listino di partenza di 41.900 euro, mantiene lo stesso powertrain da 180 CV, e si arricchisce del tetto nero a contrasto con profilo blu opaco, delle pinze dei freni Brembo Blu Alpine; dell'impianto Alpine Drive Sound; del carica batteria per smartphone ad induzione, degli interni in pelle nappa con cuciture e monogrammi Alpine; e del retrovisore interno elettrocromico. Più potente, con i suoi 220 CV, la A290 GT Performance vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi ed una velocità massima di 170 km/h. Proposta a 41.700 euro, offre le pinze dei freni anteriori Brembo di colore rosso; gli pneumatici Michelin Pilot Sport 5; gli elementi stilistici neri, come i monogrammi e il logo Alpine sui parafanghi anteriori; ed i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Inoltre, annovera la presenza di Alpine Telemetrics, il sistema di telemetria integrato che consente al conducente di approfondire le proprie prestazioni. Al vertice della gamma troviamo l'Alpine A290 GTS che, al prezzo di 44.700 euro, unisce le dotazioni della A290 GT Premium con il motore da 220 CV della A290 GT Performance.

Inoltre, in concomitanza del lancio della A290, Alpine propone anche l'A290 Première Edition, dal costo di 46.200 euro.

Si tratta di una serie limitata a 1.955 esemplari, per rendere omaggio alla creazione della marca da parte di Jean Rédélé nel 1955. La vettura è stata realizzata partendo dalla A290 GTS, ha una livrea in Nero Profondo con tetto dal profilo blu e pinze freno del medesimo colore, ed i cerchi da 19 pollici Snowflake con finitura in nero lucido dotati di pneumatici Michelin Pilot Sport 5. L'abitacolo è impreziosito dalla pelle Nappa, presenta un impianto audio ad alta fedeltà 615 W Devialet con 9 altoparlanti ed i tappetini "Première Edition". Per questa serie limitata sono disponibili anche 3 esclusive livree opzionali denominate, rispettivamente, Première Edition Beta; Première Edition La Bleue; e Première Edition La Grise.

