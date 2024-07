Emc, promozioni per Wave2 e Wave3 fino al 31 agosto

La proposta commerciale di Eurasia Motor Company, valida fino al 31 agosto 2024, riguarda sia Wave2, l'ultimo modello lanciato sul mercato, che Wave3, il Suv che, nel 2022, introdusse il brand in qualità di costruttore.

Nello specifico, Wave3, Suv di segmento C proposto anche nella variante bi-fuel benzina/GPL con motore 1.5 aspirato da 83 kw abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti o con un motore 1.5 turbo da 108 kw accoppiato ad una trasmissione automatica CVT, offre uno sconto sul prezzo di listino di 1.500 euro. In questo modo, il costo della versione benzina parte da 18.900 euro, mentre quello del modello benzina/GPL da 20.900,00 euro. Wave2, invece, che rappresenta la new entry della gamma di Eurasia Motor Company, consente di avere uno sconto sul prezzo di listino di 1.750 euro. Per cui, la versione equipaggiata con il cambio manuale avrà un costo base di 15.950 euro, e lo stesso modello dotato di trasmissione automatica avrà un prezzo di partenza di 17.450 euro. Questo Suv di segmento B è spinto da un propulsore Geely 1.5 aspirato 4 cilindri a 16 valvole da 103 CV e 140 Nm di coppia con trasmissione manuale a 5 marce o CVT, e consente di aggiungere il Kit GPL BRC, che offre una garanzia di 36 mesi.



