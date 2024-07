Hyundai: finanziamento ad interessi zero per i10 ed i20

Grazie all'offerta Hyundai Plus 0%, le nuove i10 e i20, da poco aggiornate, offrono un finanziamento a interessi zero ed un importante vantaggio cliente cumulabile con l'ecobonus statale. Nello specifico, la nuova i10 1.0 MPI Connectline è offerta ad 89 euro al mese, grazie all'ecobonus statale solo con rottamazione e finanziamento, con un vantaggio cliente che arriva a 4.850 euro grazie ai 3 anni di polizza furto e incendio inclusi.

Nel caso della i20, invece, la versione 1.2 Connectline è offerta a 109 euro al mese per via dell'ecobonus statale solo con rottamazione e finanziamento, e garantisce al cliente un vantaggio complessivo di 5.150 euro sempre con 3 anni di assicurazione furto e incendio inclusi. A livello di listino, la i10 presenta alla base della gamma, la variante Connectline, proposta a 17.900 euro, mentre la più ricca Prime, più avanzata dal punto di vista tecnologico, ha un costo di 19.150 euro, e l'allestimento N Line, abbinato al motore turbo-benzina 1.0 T-GDI da 90 CV, arriva a 19.900 euro. La dotazione, già dalla Connectline, prevede di serie il navigatore AVN con schermo centrale da 8 pollici, la connettività Apple CarPlay e Android Auto, la telematica Hyundai Bluelink, l'aggiornamento delle mappe Over The Air (OTA) e la retrocamera posteriore, oltre al nuovo display LCD con TFT centrale da 4.2 pollici, alla porta USB anteriore, ed al sistema eCall di seconda generazione.

La i20 parte dai 19.700 euro dell'allestimento Techline con motorizzazione benzina 1.2 MPI da 79 CV, ed arriva ai 22.500 euro della variante sportiva N Line prevista sia con il motore turbo 1.0 T-GDI da 100 CV con cambio manuale, che nella variante mild hybrid 48V abbinata alla trasmissione a doppia frizione DCT a 7 rapporti. Sin dalla variante d'ingresso Techline, la i20 propone una dotazione di serie completa, che annovera il cruise control, il quadro strumenti LCD con cluster centrale TFT da 4,2 pollici, gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, il navigatore touch da 10,25 pollici con servizi Bluelink e OTA e connettività Apple e Android, la retrocamera posteriore, ed il volante ed il pomello del cambio in pelle.

Più avanti, per entrambi i modelli arriveranno le varianti GPL.

