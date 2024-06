Porte aperte in Jeep e riflettori su Avenger e-Hybrid

Sarà un fine settimana all'insegna del 'porte aperte', quello in arrivo per Jeep Avenger e-Hybrid.

L'occasione sarà quella per osservare da vicino, in tutti gli showroom italiani Jeep Avenger, oltre al resto della gamma, con i riflettori puntati sulla tecnologia e-Hybrid che equipaggia Avenger oltre che le rinnovate Renegade e Compass MY24.

Durante le giornate sarà possibile guidare la nuova Avenger e-Hybrid ma anche osservare da vicino Renegade con il nuovo cluster digitale Tft da 10,25 pollici e il nuovo sistema di infotainment da 10,1 pollici, con una potenza di elaborazione cinque volte superiore alla generazione precedente.

La nuova Jeep Avenger e-Hybrid è progettata per essere il punto di ingresso per i clienti nel mondo completamente elettrico, con un powertrain basato su un sistema ibrido a 48 Volt. Un motore a combustione interna da 100 CV, abbinato a un motorino elettrico da 21 kW, è integrato in un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e a un generatore di avviamento a cinghia a 48 Volt.

La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh è situata sotto il sedile del guidatore, senza compromettere lo spazio interno, che resta invariato rispetto alla versione a benzina della Jeep Avenger. Il passaggio tra i vari tipi di propulsione avviene in base a fattori come lo stato di carica della batteria da 48V (raffreddata a liquido e con capacità di 17,5Ah), le condizioni di guida in tempo reale e altri parametri monitorati.



