Koelliker punta sugli ecoincentivi per la gamma Mitsubishi

La gamma di veicoli del Gruppo Koelliker punta sugli Ecoincentivi statali. Come evidenziato nel nuovo Decreto Ministeriale sul sistema di incentivazione per le categorie M, N e L, i veicoli che rientrano nelle agevolazioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2024, coinvolgeranno sia le vetture passenger che i veicoli commerciali importati e distribuiti dal Gruppo. In particolare, Mitsubishi raddoppia gli Ecoincentivi per i modelli Colt e Asx.

Con l'arrivo degli ecoincentivi statali, la nuova Mitsubishi Colt, nata per la città, compatta e maneggevole, viene offerta con un prezzo di 13.900 euro, oppure pagabile a rate da 89 euro al mese, con 6.000 euro di incentivo, grazie a 3.000 euro di contributo Mitsubishi e della rete di Concessionarie, e comprensivo di incentivo governativo, ove applicabile, di 3.000 euro fino ad esaurimento fondi ed in base a quanto indicato dal DPCM del 20 Maggio 2024.

Colt viene offerta con un anticipo di 1.875, durata 36 rate, rata finale di 10.945 euro e libertà di restituzione. Mitsubishi ASX viene offerta al cliente a partire da 19.500 euro o 119 euro al mese, con 6.000 euro di incentivo grazie a 3.000 euro di contributo Mitsubishi e della rete di concessionarie, e comprensivo di incentivo governativo, ove applicabile, di 3.000 euro fino ad esaurimento fondi ed in base a quanto indicato dal DPCM del 20 Maggio 2024. Con anticipo 3.500 euro, durata 36 rate, rata finale 14.025 euro e libertà di restituzione.

Maggiori informazioni qui.

Anche la Mitsubishi Space Star gode degli incentivi statali, con un prezzo di partenza di 12.900 euro o 69 euro al mese, con contributo di 3.000 euro di ecobonus. Eclipse Cross Phev, Suv Coupè elettrico di casa Mitsubishi, grazie ai nuovi incentivi statali, viene offerto da 40.200 euro o da 349 euro al mese, mentre Mitsubishi ASX Phev, viene offerto con un prezzo di partenza di 31.000 euro o 280 euro al mese.

